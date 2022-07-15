Украина

Голландський фахівець поділився своїми думками після другого спарингу у Польщі.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував контрольний поєдинок проти польської Легіоновії (4:1).

"Це був наш другий матч у Польщі і ми мали на меті задіяти всіх виконавців. Хотілося бачити більш агресивну гру з боку хлопців, щоб вони отримали гарне навантаження. І саме це вдалося втілити не до кінця. Щодо тактичних помилок, то нічого страшного – ми лише на початку підготовки. Поступово все стане на свої місця.

У першому таймі я розраховував, що хлопці зможуть усі 45 хвилин пресингувати суперника. Але це не завжди виходило. У другому таймі також просив грати у свій футбол, пресингувати, реалізовувати напрацювання, які ми грали на тренуваннях.

Хлопці працюють із бажанням, але не завжди все виходить. Але з кожним днем, з кожним тижнем вони будуть виглядати все краще. Потрібен час, потрібно набрати фізичну форму, потім буде легше", — сказав ван Леувен в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Зоря зіграє проти польської Корони.