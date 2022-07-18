Україна

Футболіст поспілкувався із прес-службою дніпрян.

Новачок Дніпра-1 Єгор Картушов, який перебрався у клуб з Металіста, розповів про підготовку до нового сезону.

"Збори проходять на хорошому рівні, створені усі умови для тренувань, відновлення. Так, останні два тренування були важкими, але оскільки ми відвідуємо басейн, відновлюємось, все йде за планом, все добре.

З адаптацією немає жодних проблем. Багатьох хлопців знаю, адже перетиналися на футбольному полі. Команда дружна, тому у цьому плані все нормально.

Щодо фізичної форми, то, напевно, все ж таки кондицій на всі 90 хвилин не вистачить. Ми працюємо, поступово набираємо ходу. Вважаю, готовий десь на 60-70 відсотків", — розповів футболіст.

Раніше офіційно повідомлялось, що Олександр Кучер з Металіста очолив Дніпро-1.