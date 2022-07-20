Україна

Тренер переїхав з Полтави до Кривого Рогу.

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Віталій Косовський очолив юнацьку команду Кривбасу.

Із 48-річним фахівцем криворізький клуб підписав контракт на два роки. Незабаром він розпоче підготовку команди до нового сезону.

Раніше фахівець працював у Ворсклі. Він деякий час був головним тренером клубу, а потім очолив юнацьку команду полтавчан, де працював у минулому сезоні.

Також з 2012 по 2018 рік він був у тренерському штабі київського Динамо. Про його помічників у Кривбасі клуб проінформує згодом.