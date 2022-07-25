Україна

Тимур Кораблін розповів про перші тренування на третьому літньому зборі.

Півзахисник криворізького Кривбасу Тимур Кораблін прокоментував підготовку команди до старту нового сезону.

"Була силова робота на витривалість. Усе виконали, все добре, все за планом. Перші дня ми втягуємось у графік тренувань після дороги. Далі навантаження, звісно, будуть тільки вище й вище. З нетерпінням чекаємо перших контрольних матчів. Спаринги — це завжди цікаво. Планомірно готуємось до чемпіонату.

Тренуватись у таких умовах одне задоволення. Команді все подобається. Велика подяка керівництву Кривбаса за ці прекрасні умови для підготовки до сезону", - наводить слова Корабліна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підсилився лідером Прикарпаття Семотюком.