Тимур Кораблін розповів про перші тренування на третьому літньому зборі.
Тимур Кораблін, ФК Кривбас
25 липня 2022, 15:59
Півзахисник криворізького Кривбасу Тимур Кораблін прокоментував підготовку команди до старту нового сезону.
"Була силова робота на витривалість. Усе виконали, все добре, все за планом. Перші дня ми втягуємось у графік тренувань після дороги. Далі навантаження, звісно, будуть тільки вище й вище. З нетерпінням чекаємо перших контрольних матчів. Спаринги — це завжди цікаво. Планомірно готуємось до чемпіонату.
Тренуватись у таких умовах одне задоволення. Команді все подобається. Велика подяка керівництву Кривбаса за ці прекрасні умови для підготовки до сезону", - наводить слова Корабліна прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Кривбас підсилився лідером Прикарпаття Семотюком.