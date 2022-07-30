Став відомий склад "гірників" на товариський поєдинок.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
30 липня 2022, 17:17
Донецький Шахтар у рамках підготовки до старту нового сезону зіграє товариський та благодійний поєдинок проти голландського Утрехту.
Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч вже визначився зі стартовим складом своєї команди.
Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сікан.
Запасні: Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фаріна, Михайліченко, Кирюханцев, Козік, Тотовицький, Топалов, Чех, Криськів, Очеретько, Вакула, Кулаков.
Нагадаємо, матч Утрехт — Шахтар відбудеться сьогодні, 30 липня, о 17:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція поєдинку.