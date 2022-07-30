Україна

У форварда київського клубу проблеми зі спиною.

Нападник київського Динамо Владислав Супряга незабаром може перенести операцію на спині. Про це розповів президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

"Супряга перебуває в Лодзі і вже набрав деякі кондиції. На тижні він матиме консультацію з німецькими лікарями, які скажуть, чи потрібна йому операція на спині чи ні.

Я поки що не можу сказати, коли він набере оптимальної форми. Поки що ми обходимося тими, хто готовий і у нас є", — сказав Суркіс в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга виступав на правах оренди за італійську Сампдорію. На його рахунку лише один поєдинок, у якому він відіграв 24 хвилини. До цього він відіграв шість зустрічей за киян.

Раніше повідомлялося, що Бущан визнаний найкращим гравцем Динамо у липні.