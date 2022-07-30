Англія

Наставник "ірисок" поділився своїми думками після гри з київським Динамо.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард прокоментував перемогу своєї команди у благодійному поєдинку проти київського Динамо (3:0).

"Все добре. Це була чудова гра для тих причин, через які ми зіграли з Динамо. Кожен дійсно з повагою поставився до цього вечора і до того, заради чого він проводився.

У нас був хороший старт, ранній гол, команда грала в гарний футбол. Динамо є технічною командою, тому деколи їм дещо вдавалося, але ми насамперед хотіли провести цей матч задля підтримки форми, відчуття нашого стадіону Гудісон Парк та відпрацювання комбінацій, адже передсезонка просто пролетіла повз кожного.

Є багато речей, над якими треба працювати, але водночас є й багато хороших моментів. Це був добрий початок, який справді задав темп., — сказав Лемпард в інтерв'ю клубній прес-службі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон – Динамо.