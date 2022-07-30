Україна

"Гірники" підтримали країну у непростий час.

Сьогодні донецький Шахтар провів благодійний поєдинок проти голландського Утрехту (2:2).

На цю зустріч футболісти "гірників" вийшли у спеціальних футболках із цифрою 358.

Саме стільки дітей загинуло в Україні внаслідок військового вторгнення Росії на територію нашої країни.

Нагадаємо, у минулій грі проти Аякса гравці Шахтаря виступали з футболками, на яких замість прізвищ були вказані українські міста-герої.