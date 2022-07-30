Україна 30 липня 2022, 20:10 На матч з Утрехтом Шахтар вийшов у футболках із цифрою 358 — стільки дітей загинуло внаслідок війни в Україні "Гірники" підтримали країну у непростий час. ФК ШАХТАР 30 липня 2022, 20:10 Сьогодні донецький Шахтар провів благодійний поєдинок проти голландського Утрехту (2:2). На цю зустріч футболісти "гірників" вийшли у спеціальних футболках із цифрою 358. Саме стільки дітей загинуло в Україні внаслідок військового вторгнення Росії на територію нашої країни. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) Нагадаємо, у минулій грі проти Аякса гравці Шахтаря виступали з футболками, на яких замість прізвищ були вказані українські міста-герої. Команди Утрехт Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте