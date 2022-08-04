Україна

Коментар захисника Кривбаса після поразки від Ворскли.

Захисник Кривбаса Івана Зотька, який став автором одного з голім у спарингу проти Ворскли (2:3), поділився враженнями від гри.

"Задоволений своїми діями в епізоді з голом, й діями загалом усієї команди за всі 90 хвилин. Десь другий тайм трохи недотерпіли. Це буде для нас уроком, адже грали добре, але поступились. Рахунок є рахунок, це збори. Розберемо помилки й будемо рухатись далі.

Чемпіонат усе розставить на свої місця. Можу точно сказати, що хлопці виклались на усі сто відсотків, до того ж, граючи під навантаженнями.

Сьогодні була справжня заруба. Такий футбол подобається вболівальникам"

Також Зотько поділився думкою про матч із харківським Металістом, який очікує на "червоно-білих" вже цієї суботи.

"Будемо розбирати наступного суперника. Кривбас покаже свій футбол й буде добиватись позитивного результату" — підсумував 26-річний оборонець в інтерв'ю прес-службі криворіжців.



Нагадаємо, Богдан Сарнавський розповів про готовність Кривбасу до УПЛ.