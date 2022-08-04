Україна

Коментар кіпера "червоно-білих" після спарингу з Ворсклою.

Голкіпер Кривбасу Богдан Сарнавський прокоментував контрольних поєдинок підопічних Юрія Вернидуба проти полтавської Ворскли, який закінчився поразкою "червоно-білих" з рахунком 2:3.

"Потихеньку входимо у новий сезон. Такі контрольні матчі потрібні. Сильний суперник, який ще кілька днів тому грав у єврокубках. Хотілось себе перевірити на такому рівні. Впевнений, такий спаринг принесе багато користі. Так, пропустили тричі у другому таймі.

Є тренерський штаб, який розбере усі наші помилки, сильні та слабкі сторони. Кривбас виглядав сьогодні добре, тому у подальшому ми будемо ще впевненішими та з хорошими емоціями готуємось далі.

Я бачив, що пенальті не було, адже мій партнер стеливсь вздовж. Гравець Ворскли знайшов момент, коли впасти, це теж хитрість. Що вже поробиш. Для того й контрольні матчі. Щоправда, не хотіли поступатись супернику на жодному клаптику поля. Хороша гра вийшла"

Насамкінець воротар висловив думку про майбутній сезон УПЛ, в якому криворізький клуб буде новачком.

"Ми зробимо усе, що від нас залежить, аби гідно виступити в УПЛ, готові до конкуренції. Задля того на фоні сильних суперників й перевіряємо свої сили перед сезоном" — підсумував Сарнавський