Україна

Клуб поки не уточнює про можливий контракт із 26-річним захисником.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про те, що у розташуванні команди тренується захисник Євген Цимбалюк.

Дніпряни поки не уточнюють інформацію про можливий контракт із 26-річним українцем, який нині перебуває у статусі вільного агента.

Останнім клубом Цимбалюка була чернігівська Десна. На його рахунку 15 проведених поєдинків в УПЛ минулого сезону. До цього він захищав кольори донецького Олімпіку.