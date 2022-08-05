Клуб поки не уточнює про можливий контракт із 26-річним захисником.
Євген Цимбалюк, ФК Десна
05 серпня 2022, 11:18
Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про те, що у розташуванні команди тренується захисник Євген Цимбалюк.
Дніпряни поки не уточнюють інформацію про можливий контракт із 26-річним українцем, який нині перебуває у статусі вільного агента.
Останнім клубом Цимбалюка була чернігівська Десна. На його рахунку 15 проведених поєдинків в УПЛ минулого сезону. До цього він захищав кольори донецького Олімпіку.