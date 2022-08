Україна

Шахтар та платформа UNITED24 оголошують про запуск програми зі збору коштів для допомоги українцям.

Футбольні вболівальники посідають важливе місце в підтримці народу України від початку війни 24 лютого 2022 року. Поки країна продовжує протистояти російській агресії, було створено нову програму зі збору коштів серед міжнародної футбольної спільноти – Pitch In For Ukraine. Завдяки цьому проєкту свій внесок у підтримку українців зможуть зробити футбольні вболівальники по всьому світу.



Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар»:



– Від першого дня повномасштабної війни футбольний клуб «Шахтар» спрямував свої сили й ресурси на те, щоб допомогти Україні в її боротьбі та підтримати українців, які постраждали внаслідок бойових дій. Клуб за підтримки друзів і партнерів виступив із серією благодійних ініціатив, які вже дозволили залучити значні кошти для армії та мирних жителів. Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб зібрати гроші для людей, які цього потребують. Pitch In For Ukraine – це амбітний гуманітарний проєкт, з яким ми сподіваємось акумулювати іще більші ресурси для допомоги Україні, українським дітям й усім постраждалим від воєнної агресії Росії. Долучайтесь до проєкту і робіть свій внесок для миру в Україні. Разом ми можемо більше! Разом ми переможемо!



Уболівальники, які беруть участь у проєкті Pitch In For Ukraine, отримають винагороду у вигляді PoP (Pixel of Pitch, або «піксель поля») – частки поля «Донбас Арени», домашнього стадіону ФК «Шахтар» у Донецьку у форматі цифрового зображення. Поле «Донбас Арени» надає можливість футбольним уболівальникам отримати 154 000 PoP на основі шести рівнів добровільних внесків на вибір починаючи із суми в 15 фунтів стерлінгів. На кожному PoP буде ім’я людини, яка зробила добровільний внесок, та унікальний номер разом з ексклюзивним контентом для вболівальників на футбольний сезон-2022/23.



Усі гроші, зібрані за допомогою програми Pitch In For Ukraine, буде спрямовано на надання гуманітарної допомоги та на підтримку українських сімей, які вимушено переміщені й постраждали від війни, що триває. Кошти використовуватимуться безпосередньо для потреб фонду Президента України Володимира Зеленського UNITED24, а також фондів Shakhtar Social, Saving Lives та KSE.



Сайт проєкту Pitch In For Ukraine – www.PitchInForUkraine.org – уже доступний і наразі містить усі новини про те, як світова футбольна спільнота підтримує Україну, а також докладнішу інформацію про колекційні предмети PoP «Донбас Арени».



Запуск проєкту заплановано на 23 серпня о 20:00 за київським часом.

Джерело: ФК Шахтар