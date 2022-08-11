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Валерій Лучкевич поділився своїми думками про останній спаринг проти Вараждіна.

Захисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Вараждіна (3:3), а також підбив підсумки передсезонних зборів.

"Я вважаю, що ми дуже добре провели збори. Всі викладалися на сто відсотків, віддавалися на тренуваннях і у спарингах. Звичайно, що прагнули завершити збори перемогою, аде зіграли 3:3. Гарний суперник був. Також відзначу і весь наш персонал, який дуже добре себе проявляв – усі були молодці. Особливо дякую за все Івану Андрійовичу.

Ми потрохи звикаємо один до одного, і є вже розуміння того, що від нас хоче головний тренер і весь тренерський штаб, а ми, зі свого боку, намагаємося втілити їх думки на футбольному полі. Звісно, що потрібен ще час, адже швидко все не будується, але ми все одно прислуховуємося до головного тренера і намагаємося виконувати усі його вказівки на футбольному полі.

Концентрація на зборах, коли у країні війна? Знаєте, коли ти сидиш вдома і нічим не можеш допомогти, і коли ти тут на зборах займаєшся улюбленою справою, то розумієш для чого це ти робиш, а це для того, щоб люди не забували, що у нашій країні триває війна, і ми це пам’ятаємо у кожній грі і на кожному тренуванні. І те, що ми зараз робимо – значно краще, ніж просто сидіти вдома.

Під час зборів ми були і у Словенії, і в Австрії, і в Хорватії, і всюди нас дуже тепло підтримували. Величезна подяка нашим українцям, які приїжджають на ігри, адже приємно чути в іншій країні рідну мову, бачити своїх співвітчизників. Це все надихає і надає сил.

Настрій дуже позитивний, адже ми довго чекали на старт у Лізі Європи. Ми зараз чекаємо на нашого суперника, хто саме ним стане. Будемо готуватися, і я можу сказати на усі сто відсотків, що кожен, хто вийде на футбольне поле бути битися до останнього – за команду і за країну", - наводить слова Лучкевича прес-служба клубу.

Раніше Дніпро-1 оголосив про місце проведення домашнього матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи.