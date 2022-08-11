Україна

Дивіться відео найкращих моментів гри на Football.ua.

У заключному матчі на зборах у Словенії Дніпро-1 зустрічався із хорватським клубом Вараждін.

Матч із командою, яка за підсумками минулого сезону змогла вийти в еліту хорватського футболу, закінчився з рахунком 3:3. У складі дніпрян голами відзначилися Лучкевич, Сарапій та Когут.

Нагадаємо, що вже незабаром Дніпро-1 проведе свій перший матч у єврокубковій історії клубу. Суперником дніпрян буде переможець пари АЕК – Партизан.

Огляд матчу

Вараждін (Хорватія) – СК Дніпро-1 3:3

Голи: Вугрінець, 56, Лушовець, 67, Бановець, 71 — Лучкевич, 43, Сарапій, 45+1, Когут, 69.

Вараждін: Радошевіч (Булат, 46), Брекало, Карабатіч (Пелукіч, 20), Посавець, Лусавець, Бановець (Станіч, 84), Вугрінець, Коларіч, Белкар, Джеленіч, Періч. У другому таймі виходили: Бродіч, Текліч, Шего, Пеко, Ба, Елезі, Дояніч.

Дніпро-1: Валеф (Юрчук, 63), Лучкевич (Танчик, 58), Адамюк, 39. Сваток, Бузанелло, Сарапій (Когут, 58), Бланко (Рубчинський, 81), Назаренко (Горбунов, 46), Громов (Брага, 46), Піхальонок (Бабенко, 77), Довбик.