Україна

Харківський клуб уже отримує фінансову компенсацію за свого колишнього тренера.

Харківський Металіст отримав перший транш від Дніпра-1 за перехід головного тренера Олександра Кучера. Про це повідомляє прес-служба харківського клубу.

За інформацією ЗМІ, за перехід українського фахівця дніпряни викладуть близько мільйона доларів.

Також невдовзі віце-президент Металіста Євген Красніков має пройти тим самим маршрутом, що й Кучер – у Дніпро-1, де він стане спортивним директором.

Зазначимо, що вже незабаром Кучер офіційно дебютує на чолі Дніпра-1. 18 серпня дніпряни проведуть свій перший єврокубковий матч в історії – це буде матч раунду плей-офф Ліги Європи проти АЕКу.