Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до старту нового сезону.

Криворізький Кривбас у заключному контрольному матчі зіграв унічию з Інгульцем. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 64 хвилині, коли Волошин отримав м'яч на лівому фланзі, обіграв двох суперників та гарно пробив у дальній нижній кут. Через вісім хвилин команда з Петрово відігралася — Блізніченко обіграв Вернидуба і вийшов віч-на-віч, пробивши повз Сарнавського.

Інгулець — Кривбас 1:1

Голи: Блізніченко, 72 — Волошин, 64.

Кривбас: Сарнавський, Татарков, Вернидуб, Зотько (Рябов, 67), Опанасенко (Стецьков, 46), Семенов, Банада (Кораблін, 46), Понєдєльнік (Дебелко, 64), Хомченовський, Волошин, Хобленко (Шевченко, 78).

Раніше став відомий розклад першого туру нового сезону в українській Прем'єр-лізі.