Для команди Ігора Йовічевіча це буде друга гра за один день.
ФК Шахтар
15 серпня 2022, 18:20
Донецький Шахтар визначився зі складом виконавців, які візьмуть участь у другому контрольному матчі проти Аль-Фатеха із Саудівської Аравії.
Нагадаємо, сьогодні вдень "гірники" провели перший спаринг із цією ж командою та здобули перемогу з рахунком 5:0.
На другий контрольний матч обойма Шахтаря виглядає таким чином.
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Топалов, Мудрик, Тотовицький.
Запасні: Шевченко, Фарина, Криськів, Очеретько, Сікан.
Нагадаємо, матч Аль-Фатех — Шахтар розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-онлайн трансляція матчу.