Україна

"Гірники" анонсували завершальні контрольні матчі перед новим сезоном.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про проведення двох заключних контрольних матчів на зборах у Словенії.

Обидва матчі "гірники" проведуть проти Аль-Фатеха із Саудівської Аравії.

Обидва поєдинки відбудуться у понеділок, 15 серпня. Перша гра розпочнеться о 12:00, а друга о 20:00 за київським часом.

Матчі буде показано на клубному YouTube-каналі "гірників", а також на телеканалі Xsport.

Зустрічі пройдуть в межах Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Нагадаємо, раніше за Аль-Фатех виступав український голкіпер Максим Коваль, який провів у клубі із Саудівської Аравії чотири роки.