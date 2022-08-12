"Гірники" анонсували завершальні контрольні матчі перед новим сезоном.
ФК ШАХТАР
12 серпня 2022, 17:31
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про проведення двох заключних контрольних матчів на зборах у Словенії.
Обидва матчі "гірники" проведуть проти Аль-Фатеха із Саудівської Аравії.
Обидва поєдинки відбудуться у понеділок, 15 серпня. Перша гра розпочнеться о 12:00, а друга о 20:00 за київським часом.
Матчі буде показано на клубному YouTube-каналі "гірників", а також на телеканалі Xsport.
Зустрічі пройдуть в межах Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.
Нагадаємо, раніше за Аль-Фатех виступав український голкіпер Максим Коваль, який провів у клубі із Саудівської Аравії чотири роки.