Дивіться відео найкращих моментів гри на Football.ua.
ФК Кривбас
15 серпня 2022, 17:40
Криворізький Кривбас у своєму останньому контрольному матчі на літніх зборах зіграв унічию з Інгульцем (1:1).
У складі криворожан забитим голом відзначився Волошин, а за команду з Петрово – Блізніченко.
Огляд матчу
Інгулець — Кривбас 1:1
Голи: Блізніченко, 72 — Волошин, 64.
Кривбас: Сарнавський, Татарков, Вернидуб, Зотько (Рябов, 67), Опанасенко (Стецьков, 46), Семенов, Банада (Кораблін, 46), Понєдєльнік (Дебелко, 64), Хомченовський, Волошин, Хобленко (Шевченко, 78).
Раніше повідомлялося, що Setanta Sports — офіційний телетранслятор УПЛ.