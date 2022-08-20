Україна

Півзахисник Динамо поділився очікуваннями від бою українського чемпіона.

У суботу, 20 серпня, орієнтовно о 23:00 розпочнеться бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Подія відбудеться у Джидді Саудівська Аравія.

Своїми очікуваннями від масштабної події поділився півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський.

"Звичайно, наша команда буде підтримувати Олександра Усика. Ми вже пару днів розмовляємо на цю тему: де будемо дивитися, як, хто до кого прийде, разом-не разом. Звичайно, бажаємо тільки перемоги нашому чемпіону і будемо вболівати за нього.

Щодо прогнозів, то мені головне, аби Усик переміг, але давайте поставимо на сьомий раунд. Так, я ставлю на те, що Олександр Усик переможе у сьомому раунді!" — підсумував хавбек "біло-синіх".



Нагадаємо, на нашому сайті доступна онлайн-трансляція чемпіонського бою Олександра Усика.