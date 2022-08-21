Україна

Молодий український вінгер може приєднатися до Олександра Зінченка у Лондоні.

Молодий вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє MediaFoot Marseille.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлений лондонський Арсенал, де виступає ще один українець Олександр Зінченко.

Арсенал працює над посиленням атаки для нинішнього сезону і Мудрик один із кандидатів. Офіційної пропозиції на адресу "гірників" поки що не було.

Раніше в послугах Мудрика були зацікавлені Ювентус, Баєр і Брентфорд.

Раніше повідомлялося, що Зінченко отримав середню оцінку за матч проти Борнмуту.