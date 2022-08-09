Україна

Раніше футболістом активно цікавився леверкузенський Баєр.

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлена ​​Ніцца, яка вже зробила першу пропозицію для "гірників" у розмірі 20 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Мудрик не перейде до Баєра, який вийшов з переговорів через керівництво "гірників".

Також зазначимо, що агент футболіста заявив, що Шахтар не приймає пропозицій, бо хоче більшої компенсації.

Минулого сезону Мудрик провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив дев'ять асистів.