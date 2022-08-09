Раніше футболістом активно цікавився леверкузенський Баєр.
Михайло Мудрик, TWITTER.COM/FCSHAKHTAR
09 серпня 2022, 20:39
Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлена Ніцца, яка вже зробила першу пропозицію для "гірників" у розмірі 20 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Мудрик не перейде до Баєра, який вийшов з переговорів через керівництво "гірників".
Також зазначимо, що агент футболіста заявив, що Шахтар не приймає пропозицій, бо хоче більшої компенсації.
Минулого сезону Мудрик провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та зробив дев'ять асистів.