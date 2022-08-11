Україна

Вінгер "гірників" поділився своїми думками після гри з Домжале.

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Домжале (3:0), у якому він оформив дубль.

"Добре, що перемогли. Потрібно було емоційно відновитися після невдачі у матчі з Ромою. Але перемоги та поразки – це нормальне явище на зборах. Це невіддільна частина зборів.

Я пробив пенальті, бо мені довіряє тренер та одноклубники. Я вже бив пенальті і забивав, тому все логічно.

Війна в Україні – це дуже болісна тема. Коли про це нагадується – завжди болючі емоції, ніби ти поринаєш туди", — сказав Мудрик в ефірі клубного YouTube-каналу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Домжале — Шахтар.