Україна

Володимир Якімець дав перше інтервʼю у статусі гравця "червоно-білих".

Новоспечений захисник Кривбасу Володимир Якімець прокоментував свій перехід зі Львова.

"Перемовини велись швидко. Були деякі коменти, коли обидві сторони не могли певний час домовитись по трансферу. Зараз я – гравець Кривбасу. Все добре, отже ми рухаємось далі.

Кривбас — крок вперед у моїй карʼєрі. Криворізька команда — з амбіціями. Хороший колектив, плюс сильні футболісти у складі на чолі з авторитетним головним тренером. Усі ці фактори однозначно плюс моєму розвитку як гравцю. Задоволений, що став футболістом Кривбасу.

Мені надійшла пропозиція, на яку я з радістю відгукнувся. Хотів перейти до Кривбасу, тому радий, що все вийшло. Дуже хочу допомогти партнерам по команді як у тренувальному процесі, так й у матчах чемпіонату.

Виклик до головної команди країни? Це мрія кожного українського гравця – грати за національну збірну України. Якщо вдасться це зробити, значить я зацікавив тренерів збірної й добився певного прогресу на футбольному полі.

У Кривбасу дуже хороша база, все сподобалось. Є все для футбольного розвитку, для подальшого прогресу", - наводить слова Якімця прес-служба клубу.

Раніше керманич Кривбасу Юрій Вернидуб розповів про атмосферу в команді.