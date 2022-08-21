Україна

Гра між командами відбудеться 25 серпня.

Українська Прем'єр-ліга вкотре внесла зміни до свого календаря майбутнього сезону-2022/23.

Матч сьомого туру чемпіонату України між Інгульцем та Олександрією відбудеться у четвер, 25 серпня, а не 15 жовтня, як було заплановано раніше.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Інгулець та Олександрія мали зіграти проти Динамо та Дніпра-1, але оскільки вони виступають у єврокубках, ці матчі були перенесені на 16 листопада.

Нагадаємо, новий розіграш УПЛ стартує 23 серпня матчем Шахтар — Металіст 1925, який розпочнеться о 13:00 за київським часом.