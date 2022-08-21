Гра між командами відбудеться 25 серпня.
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21 серпня 2022, 19:40
Українська Прем'єр-ліга вкотре внесла зміни до свого календаря майбутнього сезону-2022/23.
Матч сьомого туру чемпіонату України між Інгульцем та Олександрією відбудеться у четвер, 25 серпня, а не 15 жовтня, як було заплановано раніше.
Нагадаємо, у першому турі УПЛ Інгулець та Олександрія мали зіграти проти Динамо та Дніпра-1, але оскільки вони виступають у єврокубках, ці матчі були перенесені на 16 листопада.
Нагадаємо, новий розіграш УПЛ стартує 23 серпня матчем Шахтар — Металіст 1925, який розпочнеться о 13:00 за київським часом.