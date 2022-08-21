Україна

Албанський футболіст коштував українському клубу 500 тисяч євро.

Нападник Тирани Таулянт Сефері став гравцем полтавської Ворскли. Про це повідомляє Arkeleu.

За інформацією джерела, угода між клубом та 25-річним албанцем розрахована на три роки. За цей період футболіст заробить близько 700 тисяч доларів.

Також зазначається, що сума трансферу становила 500 тисяч євро.

Минулого сезону Сефері провів 43 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач. Також на його рахунку 10 ігор у складі збірної Албанії та один забитий м'яч.