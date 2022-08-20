Україна

Ганець залишає полтавський клуб.

Полтавська Ворскла на своїх офіційних сторінок оголосила про відхід 22-річного правого захисника Якубу. Новим клубом ганського футболіста став фінський Ільвес з міста Тампере, з яким той підписав річний контракт.





Зазначимо, це вже другий клуб, до якого переходить оборонець після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України. Раніше Якубу виступав в іспанському Луго — щоправда, на правах оренди.

Нагадаємо, нові контракти з Ворсклою підписали Челядін і Козиренко.