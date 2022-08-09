Україна

Після 24 лютого Кравчук залишив країну-терориста і тренувався з Ман Сіті.

Днями полтавська Ворскла оголосила про підписання двох новачків. Один з них — Андрій Кравчук, який протягом 2021 року грав за московське торпедо, проте після початку повномасштабної російської агресії нарешті залишив країну-терориста.

"Мені було дуже незручно... Я грав у країні, яка напала на мою Батьківщину. Єдиним рішенням було покинути клуб. Люди в Україні мене не зрозуміють, якби я продовжував там грати", — сказав тоді Андрій. У той час його брат Алекс пішов захищати Україну у лавах ЗСУ.

Проте ультрас полтавської Ворскли, велика частина яких (як і футбольних фанатів загалом) також захищає країну від загарбників, віднеслися до трансферу негативно. На свої сторінці в Інстаграмі вони опублікували наступну заяву:

"На днях Ворскла оголосила про перехід до клубу Андрія Кравчука. Гравця, який ще донедавна грав у торпедо з московії.

У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією.

Ми, засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем.

Тим, хто сприяв або з чиєї мовчазної згоди цей гравець з'явився у Ворсклі — ганьба. Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!" — підсумували фанати.



Зазначимо, що після відходу з торпедо Кравчук тренувався з Ман Сіті, у чому йому допоміг Олександр Зінченко. Також він дав ще один коментар на тему війни росії проти України.

Разом із Кравчуком торпедо залишив українець Андрій Каплієнко, який взяв участь в останньому спарингу Металіста.