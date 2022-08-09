Україна

Обидва футболіста виступають за полтавський клуб з 2018 року.

Півзахисники Артем Челядін та Юрій Козиренко поставили свої підписи під новими контрактами з полтавською Ворсклою. Про це повідомляє прес-служба клубу.

22-річний Челядін підписав контракт на чотири роки. У складі полтавців він провів 50 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Нова угода з 22-річним Козиренком розрахована на три роки. У його активі 12 матчів, два забиті м'ячі та один асист.

Також зазначимо, що обидва футболісти виступають за полтавський клуб із 2018 року.

Раніше повідомлялося, що ультрас Ворскли засудили підписання новачка через його гру за Торпедо.