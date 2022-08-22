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Коментар головного тренера "гірників".

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевич дав розгорнутий коментар напередодні старту нового сезону. Хорват поспілкувався з журналістами на відкритому тренуванні "гірників".

"Чи було тяжко підготуватися до сезону? Це робота, і сприймаємо такі речі саме як роботу. Життя не зупиняється, хоч це і важко. Ми теж люди, нам також тяжко. Але ми будемо грати заради наших уболівальників, аби принести їм радість у цю хвилину.

Ми маємо грати за всіх. Ми будемо виходити і битися за всіх наших воїнів!"

Також 48-річний спеціаліст прокоментував підготовку до сезону.

"Збори — це одне. Але наш головний показник — це наш матч проти Металіст 1925, який відбудеться у вівторок. І тактично, і фізично, і психологічно ми подивимося, що буде завтра.

На зборах менше тиску, а у вівторок у нас буде стресова ситуація. У вівторок буде футбол у повному сенсі цього слова. и будемо грати на результат — це великий стрес, велика відповідальність. Подивимося, як ми впораємося із цим тиском і цим стресом. Думаю, що у нас велика концентрація та багато талантів. Гадаю, що з часом ситуація буде ще краще.

Всі ми знаємо лідерів Шахтаря, але думаю, що з часом у нас з'являться нові лідери" — сказав Йовічевич.

Насамкінець Йовічевич відповів на питання про те, чому перейшов до стану "гірників".

"Я прийшов до Шахтаря, бо це велика мотивація. І один із факторів — Ліга чемпіонів" — підсумував хорват.

Нагадаємо, донецький клуб повернув свого колишнього футболіста. Також із "гірниками" тренується колишній підопічний Йовічевича.

Football.ua