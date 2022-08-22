Україна

Коментар хавбека "гірників".

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко відповів на питання журналістів на відкритому тренуванні Шахтаря, яке проходить у понеділок, 22 серпня, на головній арені країни — НСК Олімпійський.

"Завжди приємно повертатися додому, дуже приємні емоції, гарні відчуття. У такий час грати у футбол — це така собі історична подія. Ми розуміємо відповідальність.

Ми розмовляли про повітряні тривоги. Це буде тяжкувато, якщо ігри зупинятимуться. Можливо, треба буде взяти якісь велосипеди, аби не охолонути, коли ігри зупинятимуться. Якщо чесно, я не до кінця розумію, як це буде. Це все у новинку, подивимося".

Також український опорник відповів на питання про відсутність вболівальників на трибунах.

"З 2014 року відвідуваність наших матчів упала. В цілому ми звикли, що на наші матчі приходить не надо багато вболівальників. Вважаю, що для безпеки краще сидіти вдома" — підсумував Тарас.

Нагадаємо, сьогодні донецький клуб оголосив про повернення Івана Петряка. Також із гірниками тренується екс-гравець двох інших українських клубів.

Football.ua