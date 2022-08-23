Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти стартового матчу УПЛ 2022/23.

Новий розіграш чемпіонату України стартував матчем між донецьким Шахтарем та харьківським Металістом 1925.

Гра розпочалася одразу з кількох важливих моментів — підняття історичного прапора України з 1976 року, а також першого удару по м'ячу від українського героя з Азовсталі.

Самі ж команди м'ячів не забили. Шахтар мав перевагу, проте не зміг її реалізувати. Металіст 1925 виглядав доволі гідно на фоні іменитого суперника.

Огляд матчу:





Нагадаємо, що у стартовому турі УПЛ Зоря впевнено переграла Ворсклу, а Верес здобув мінімальну витягу над Чорноморцем.