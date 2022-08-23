Новобранцями Львова стали Віталій Бойко, Артем Мильченко, Роман Никитюк та Андрій Якимів.
ФК Львів
23 серпня 2022, 20:09
Львів на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із чотирма футболістами.
У новому сезоні за льявів'ян виступатимуть захисник Роман Никитюк, а також тріо півзахисників – Віталій Бойко, Артем Мильченко та Андрій Якимів.
З Бойком та Мильченком підписані дворічні контракти, а з Никитюком однорічну угоду. Строки договору Якиміва не розголошуються.
25-річний Якимів раніше виступав за Інгулець, а решта троє у Першій лізі: 24-річний Бойко за Кремінь, 20-річний Мильченко та 28-річний Никитюк за Гірник-Спорт.
Раніше Львів презентував форму на сезон-2022/23.