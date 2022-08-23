Україна

Новобранцями Львова стали Віталій Бойко, Артем Мильченко, Роман Никитюк та Андрій Якимів.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із чотирма футболістами.

У новому сезоні за льявів'ян виступатимуть захисник Роман Никитюк, а також тріо півзахисників – Віталій Бойко, Артем Мильченко та Андрій Якимів.

З Бойком та Мильченком підписані дворічні контракти, а з Никитюком однорічну угоду. Строки договору Якиміва не розголошуються.

25-річний Якимів раніше виступав за Інгулець, а решта троє у Першій лізі: 24-річний Бойко за Кремінь, 20-річний Мильченко та 28-річний Никитюк за Гірник-Спорт.

Раніше Львів презентував форму на сезон-2022/23.