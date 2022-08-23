Україна

Михайло Шершень поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник харківського Металіста 1925 Михайло Шершень прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:0).

"Напевне, що результат непоганий. Ми хотіли, мабуть, перемогти. Зіграли внічию — це також непогано.

Ми зіграли щільно біля своїх воріт. Тому таких, щоб 100% моментів у них, здається, і не було. А в нас були хороші моменти, як в першому, так і в другому таймі.

Я намагаюся не думати про те, проти кого доводиться грати. Просто виконую завдання та і все", - наводить слова Шершня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар – Металіст 1925.