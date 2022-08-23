Україна

Валерій Кривенцов відповів на запитання журналістів після матчу першого туру УПЛ із Шахтарем.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:0).

"По-перше, хочу сказати слова подяки Збройним Силам України, які оберігають та захищають нас. По-друге, хочу привітати вболівальників з тим, що розпочався чемпіонат і тепер є можливість у кожної людини вболівати за свою улюблену команду.

Що стосується гри, в такий час розпочати чемпіонат — це велика сміливість. Вважаю, що матч-відкриття вдався. Гра була цікава. Шахтар більше володів територіальною перевагою, але якщо подивитися на гольові моменти, то, думаю, що в нас їх було більше. Тому нічия — це закономірний результат.

Ми хлопців привітали зі святами та попросили їх зіграти душею та серцем саме для своїх вболівальників, для мешканців нашого міста. Тому так, свята були мотивацією.

Завдання перед командою на цей сезон? Виступити не гірше, ніж у минулому сезоні", - наводить слова Кривенцова прес-служба Металіста 1925.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар – Металіст 1925.