Україна

Схоже, перший тур УПЛ не обійшовся без скандалу.

До Ужгорода на матч першого туру УПЛ між Зорею та Ворсклою приїхали одразу дві знімальні групи — офіційного транслятора УПЛ Setanta Sports та медіагрупи 1+1. Про це повідомляє

BuckarooBanzai.

Однак, за годину до гри перші змушені були поїхати. У підсумку гру можна побачити тільки на ресурсах компанії 1+1, попри оголошення єдиного телепулу.

"Голова Прем'єр Ліги України виступив з офіційною заявою про те, що існуванню єдиного телепула нічого не загрожує. Setanta Sports у співробітництві з Прем'єр Лігою викупила права на трансляцію усіх 240 матчів, відповідно і ми, і Українська Прем'єр Ліга будемо діяти згідно статуту та договору.

Але нажаль цей матч ми транслювати не зможемо", — прокоментували ситуацію представники Setanta Sports для Football.ua

Нагадаємо, у першому матчі сезону Шахтар не зміг обіграти Металіст 1925.