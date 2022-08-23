Україна

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти полтавської Ворскли (3:1).

"Сьогодні було дуже спекотно. Така погода впливала на гру команд. Це було помітно протягом матчу. В першому таймі ми повинні були забивати більше голів, ніж забили. В другому таймі ми віддали ініціативу. Була помітна втома. Хоча могли і повинні були робити рахунок більшим.



Ми хочемо бути якомога вище в турнірній таблиці. Треба працювати далі й в нас все вийде. Треба розуміти, що всі ми – одна команда, яка й дає успіх клубу в цілому.



Звичайно, ми були незадоволені нашим другим матчем у єврокубках. В першому поєдинку нам не вдалося забити все, що створили, на жаль. Ми програли в агресії. Можливо, тиснув на хлопців підсумковий результат.

Але це зовсім інший турнір. Це чемпіонат України та минула гра не мала значення перед цим поєдинком", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що матч Зоря — Ворскла на каналі FootballHub видалений через порушення авторських прав.