Україна

Коментар гравця Металіста перед матчем із Інгульцем.

Автор переможного голу харківського Металіста у матчі стартового туру УПЛ проти львівського Руху дав коментар перед грою "жовто-синіх" проти Інгульця. Поєдинок другого туру відбудеться у понеділок, 29 серпня, о 13:00.

"Емоції після матчу з Рухом, звісно, лише позитивні. Всі дуже задоволені перемогою. Це була дуже важка гра для нас і, напевно, для суперника. Поєдинок продовжувався 4 години 27 хвилин. Ми грали для Харкова, для наших захисників і всі були сконцентровані тільки на перемозі. А команда привітала як і завжди. Всі, звичайно, були дуже задоволені.

Тренер сказав вийти й зробити свою справу. Як форвард я маю бути націленим на ворота. Цього разу вдалося вийти й другим дотиком до м'яча забив гол. Звичайно, таке рідко буває, але такі моменти дуже цінні як для мене, так і для клубу. Дуже важлива ця перемога, цей гол.

Звісно, ця перемога змінила атмосферу в команді. Всі зараз на такому підйомі, веселі. Хлопці роззнайомилися один з одним, бо ми нещодавно зібралися на чемпіонат, все доволі спонтанно розвивалося. Сподіваюсь, що все буде добре і такий матч, як наш, буде останнім. Що ми переможемо, не буде більше цих сирен і таких довгих матчів".

Також Прядун розповів, як команда Олега Ратія готується до гри з Інгульцем.

"Щодо Інгульця, то ми ще теоретичного заняття не проводили, сьогодні було лише перше тренування після Руху. Вже у суботу ми будемо дивитися, що то за колектив. Взимку всі команди змінились і зараз кожна може показати щось нове" — підсумував 25-річний новачок "жовто-синіх".

Нагадаємо, інший харківський клуб, Металіст 1925, розписав нульову нічию з Чорноморцем.