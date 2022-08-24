Україна

Офіційна позиція організаторів змагань.

Напередодні поєдинок між луганською Зорею та полтавською Ворсклою в рамках першого туру української Прем’єр-ліги сезону-2022/23 викликав інформаційну хвилю не стільки своїм підсумковим результатом, перемога команди Патріка ван Леувена (3:1), скільки скандальною ситуацією з недопущенням до стадіону Авангард в Ужгороді знімальної групи офіційного мовника чемпіонату Setanta Sports.

Схожа ситуація мала місце також і напередодні ще однієї гри стартового туру — між львівським Рухом та харківським Металістом, до старту якої залишаються лічені години.

Прес-служба УПЛ виступила з офіційною заявою з цього приводу:

"Знімальна група офіційного мовника не була допущена на матч

У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Рух знімальної групи на позиції для зйомки матчу Рух — Металіст, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятор Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Україна, на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", — заявили організатори турніру.