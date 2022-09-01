Україна

Український захисник залишається гравцем київського клубу.

Київське Динамо не отримувало пропозицій від інших клубів щодо можливого трансферу захисника Іллі Забарного. Про це заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що в послугах українця зацікавлений лондонський Тоттенхем.

"Не було жодної пропозиції. Може, якісь клуби його й торгували. Надавали агентам мандатів, але тільки до Динамо нічого не дійшло", - сказав Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що троє українців потрапили до топ-250 перспективних футболістів світу, серед яких був Забарний.