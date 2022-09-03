Україна

Прес-конференція тренера Зорі після матчу з Динамо.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен поділився враженнями від переможного матчу "чорно-білих" проти київського Динамо (3:2).

"Ми готувалися дуже ретельно. Хотіли показати форму, яку вже встигли разом набрати. Швидкий гол тільки додав нам впевненості та далі ми намагалися реалізувати кожен наш момент. Але у нас були деякі помилки, над якими ми будемо працювати. Моя команда сьогодні добре в обороні зіграла, тому я можу похвалити хлопців за таку роботу. З першої і до останьої хвилини намагалися зробити все для позитивного результату.

Ми хочемо більше тримати м’яч під своїм контролем та створювати більше гольових моментів. І над цим ми будемо продовжувати працювати. Також у нас багато молодих гравців, у яких ігрової практики на такому рівні досить мало, а такі матчі тільки додають мотивації працювати більше".

Також нідерландський спеціаліст відповів на питання щодо цілей команди на сезон.

"У нас ще є час, багато молодих гравців, ще раз повторюсь, але також є й досвідчені футболісти, яким є чим поділитися з молоддю. Задачі... Ми поки що про це не думали, бо матчів ще предостатньо, але одне знаємо, будемо працювати на результат — це точно. Будемо намагатися зробити все, щоб бути якомога вище в таблиці"

Насамкінець 53-річний фахівець відповів на питання щодо автора третього голу Зорі Володимира Бражка.

"Бражко — це один з наймолодших футболістів нашої команди та він, як на мене, дуже добре себе показує з перших моментів після приєднання до нашого клубу. Володимир прислухається не тільки до тренерів, але й до хлопців, які йому можуть дати багато корисних порад. Всі хлопці дуже гарно показують себе на тренуваннях і заслуговують на той результат, який в нас є зараз" — підсумував ван Леувен.

Зазначимо, що для Динамо поразка від луганців стала вже другою у сезоні. Це найгірший старт киян в УПЛ в історії.