Україна

Коментар хавбека Зорі, який перебуває у луганському клубі в оренді з Динамо.

У матчі проти київського Динамо Володимир Бражко відзначився першим голом у дорослому футболі. 20-річний хавбек відзначився за Зорю саме у воротах команди, якій належить.

Після гри Бражко поділився першими враженнями від перемоги. Нагадаємо, луганці у меншості переграли киян з рахунком 3:2.

"По-перше, я радий, що ми виграли. Так, я забив своїй команді, своїй рідній команді. Але зараз я знаходжуся в іншій команді. Дай Боже, я повернуся до Динамо і буду за них теж забивати.

У мене було перед матчем хвилювання, я грав проти колишніх партнерів, з якими я їздив на збори. Я знав, як вони грають, і вони знають, як граю я. Була додаткова мотивація: довести тренеру Динамо, що я гідний бути у Динамо і повернуся з оренди тільки сильнішим.

З Динамо мене сьогодні точно ніхто не підбадьорював, ми були на полі суперниками. Ніхто нічого не підказував. А з Зорі всі пацани підтримували, всі були єдиним цілим, і ми виграли цю гру.

Щодо мого святкування голу, то я цього робити не хотів, так як я забив усього пару матчів в УПЛ і забив топ-команді. Повторюся, своїй команді. Я не хотів святкувати, це просто емоції" — підсумував 20-річний хавбек.



Нагадаємо, про перемогу Зорі над Динамо також висловився головний тренер "чорно-білих" Патрік ван Леувен.