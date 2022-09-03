Україна

Прес-конференція тренера Динамо після матчу з Зорею.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами після поразки столичного клубу від луганської Зорі (2:3) у рамках третього туру УПЛ.

Відзначимо, що гря гра стала дебютною у складі киян для колишнього хавбека Зорі Владислава Кабаєва.

"Важливо, щоб Бражко та інші орендовані футболісти грали та підвищували свою майстерність. Можу тільки привітати його з хорошою грою та голом.

Помилки наших гравців в обороні – ось що турбує більше. Це стало ключовим моментом, оскільки ми були на ходу, проводили атаки та були близькі до того, щоб забити другий м'яч.

Я не займаюся орендованими гравцями, а лише своєю командою. Коли я працював у Шахтарі, також дозволяв деяким футболістам грати проти нас. Але цього разу не я ухвалював рішення. Повторюся, мене більше непокоїть гра моєї команди".

Серед усього іншого, 77-річний наставник розповів про причини поразки "біло-синіх" та складний старт сезону.

У нашій грі було багато нервів та суєти, що дозволило супернику організовувати та виходити у хороші контратаки, після яких вони й забивали. Бажання у наших хлопців було велике, і це, навпаки, заважало: вони поспішали, метушилися і швидко пропустили м'яч. Ця знервованість особливо заважала на останньому рубежі, коли потрібно було віддати останній пас або прийняти вірне рішення, щоб розкрити оборону суперника.

Я перед грою говорив футболістам, що ми проходимо важкий період. Свою роль відіграли і травми гравців – вилетіли Циганков, Попов, сьогодні вночі забрали до лікарні Вівчаренка. Усе це позначилося на загальному стані команди.

Ніколи ми не мали такого складного періоду, коли б починали з поразок. До початку міжсезоння у нас був 21 контрольний матч, з яких ми 18 виграли, і три зіграли внічию. Ми були впевнені у своїх силах, а що сталося зараз, важко сказати. Потрібно пережити цей період.

Фізичний стан гравців хороший, ми витримуємо навантаження і добре рухаємося, але в плані психології та морального стану у нас є проблеми через те, що футболісти протягом тривалого часу не були з рідними, оскільки надовго виїжджали. Словом, є багато факторів, які сковують та створюють нервову атмосферу.

Румунський фахівець також зачепив тему майбутніх матчів київської команди.

"Потрібно вже переключатися на наступну гру, відпочити та готуватися до Фенербахче. У чемпіонаті ще будуть поєдинки, в яких можна надолужити втрачене, а в Лізі Європи потрібно чіплятися за кожне очко у кожному матчі.

Щодо різниці між іграми у внутрішньому чемпіонаті та в єврокубках, у нас у матчах багато пауз, часто на поле виходять лікарі, щоб надати допомогу гравцям. Цей фрагментарний хід гри лише нервує та порушує цілісність, немає ритму гри, що не дозволяє хлопцям показати себе. Крім того, судді розповідають кожному футболістові, що йому потрібно робити, чому він свиснув. Так було і в минулій нашій грі, і в цій. Цим користуються команди, які ведуть у рахунку, та яким зручний такий хід гри.

Насамкінець спеціаліст привітав суперника з перемогою та висловив останні думки з приводу матчу.

"Вітаю футболістів та тренера Зорі з перемогою, це їм вдалося насамперед завдяки величезному бажанню. Вони грали розкуто, ми давали їм багато вільних зон та дозволяли багато вільностей. А через те, що нервували і поспішали, припустилися багато помилок – індивідуальних та тактичних.

Можна також обговорювати і те, який склад я виставив на матч, але виходячи з того, що нам доведеться пройти довгу турнірну дистанцію та проводити матчі кожні три-чотири дні, без тренувань, мені потрібно робити ротацію та давати можливість грати всім виконавцям. Не звинувачую нікого з тих, хто грав у першому таймі, але треба було робити заміни та щось покращити та поміняти" — підсумував Луческу.

Зазначимо, що нинішній старт Динамо — найгірший в історії клубу у рамках УПЛ.