Україна

Коментар голкіпера Динамо після гри із Зорею.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував поразку "біло-синіх" від луганської Зорі (2:3) у рамках третього туру чемпіонату України.

Нагадаємо, нинішній старт "біло-синіх" у чемпіонаті — найгірший в історії клубу.

"У мене немає слів, аби відповісти, тому що йде якийсь нефарт, ми так легко пропускаємо... Це складно, тому що ми готувалися на цю гру, як і готувалися на всі інші. Сьогодні ми легко пропускали голи і вже було тяжко відігрувати. Але сьогодні ми боролися до останньої хвилини, нам не пощастило.

Можна сказати, що у нас подвійний удар — Дніпро-1, тепер Зоря. Але я думаю, що ми витримає ці всі удари і пройдемо всі негаразди. Зараз у нас Ліга Європи, це інший турнір, проте будемо налаштовуватися.

Нам не страшно грати у Лізі Європи, з Фенербахче ми вже грали. Наша команда готова фізично, просто що ми так легко пропускали у першій грі, тепер зараз. Морально, мабуть, підсіли. Але зараз у нас є 4 дні, аби підготуватися.

Яким був Луческу після матчу? Те, що у роздягальні, нехай залишиться там.

Відповіді на те, яка головна причина невдач команди, у мене нема. Це просто якийсь нефарт" — підсумував 28-річний голкіпер.

Свій коментар по матчу проти Зорі на післяматчевій прес-конференцію вже встиг дати головний тренер киян Мірча Луческу.