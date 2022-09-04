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Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Металіста 1925 (2:3).

"Це друга гра поспіль, де нам бракує концентрації в кінці. Я не думаю, що це проблема фізичного стану, але ми пропускаємо в компенсований час. І це дуже прикро для нас. Важко знайти слова які б пояснили те розчарування, яке зараз панує в нашій роздягальні.

Футбол – це така гра, яка вимагає кожну наступну гру проводити ліпше, ніж попередню. Забивши, мабуть, подумали, що все позаду, почали створювати якісь моменти. Можу подякувати хлопцям за те, що вони прагнули зіграти краще. Зараз потрібно засукати рукава і працювати далі.

Ясна річ, ми маємо тих, хто вміє пробивати пенальті. Так трапилося, що не забив Олійник. Другим на черзі був Марлісон. Та не цей аспект має бути вирішальним. Питання в тому, чому ми не дограємо останні хвилини, аби мати потрібний результат.

Лідерство колишньої команди Зорі? У моїй тренерській кар’єрі нині нова сторінка. Я не буду озиратися назад. Зараз у мене єдиний серйозний інтерес – це Ворскла", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Після трьох турів Ворскла не набрала жодного очка та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи київське Динамо.

Свій наступний матч полтавці проведуть проти Олександрії. Гра відбудеться 12 вересня о 13:00 за київським часом.