Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Вереса (1:2).

"Можу лише привітати Верес. За рахунку — 1:1 обидві команди хотіли виграти. Шкода, що ми програли. Але сьогодні я побачив прогрес у діях своєї команди.

Ми мали два-три хороших моменти у першому таймі. Розуміли, що нам дуже потрібен другий гол. Але маємо, що маємо. Мусимо закочувати рукави і працювати ще більше", - наводить слова Скрипника прес-служба рівненського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Верес.