Україна

Ігор Суркіс висловився про майбутнє лідера "біло-синіх".

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував ситуацію із контрактом вінгера Віктора Циганкова.

"Ми з Циганковим усі питання будемо вирішувати. Я вже говорив про це. Вітя – динамівець. Я думаю, що ми прийдемо до якоїсь взаємної згоди. Він має рік контракту, нехай він працює", — сказав Суркіс в інтерв'ю ПРОФУТБОЛу Digital.

Нагадаємо, чинний контракт 24-річного українця розрахований до літа 2023 року.

Останнім часом почали з'являтися чутки про те, що футболіст не хоче продовжувати угоду з біло-синіми.

Раніше стало відомо, що останнім днем трансферного вікна Циганкова хотіла підписати Жирона, але Динамо відмовило.