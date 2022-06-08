Лига наций

Олександр Шовковський розповів про головне завдання збірної України.

Помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський прокоментував майбутній поєдинок проти Ірландії в Лізі націй.

"Наступна гра нас швидко приводить до тями. У нас немає часу. Потрібно дуже швидко перебудовуватися та розпочинати новий сезон Ліги націй. Важливо зробити висновки після матчу із Вельсом та рухатися далі.

Ми всі вважаємо, що не заслуговували на пониження в класі минулого сезону. Нашим завданням є підвищення до Ліги А", - наводить слова Шовковського ТК Футбол 1/2/3.

Матч Ірландія — Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом. Football.ua проведе онлайн трансляцію цієї зустрічі.

Раніше стала відома заявка нашої команди на матч проти ірландців.