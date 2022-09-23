Україна

Олег Ратій поділився своїми думками щодо підготовки команди до наступних матчів УПЛ.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій прокоментував підготовку команди до наступних матчів УПЛ, оцінивши спаринг з Минаєм (1:2).

"Ми вибрали це місце, тому що тут дещо тихіше, ніж у місті. Хлопці виїжджають, спілкуються й у такій дуже добрій, позитивній атмосфері ми готуємось до матчів.

Після гри з Колосом команда отримала декілька вихідних днів, хлопці відпочили. Коли ми зібралися, зробили тестування, оцінили стан футболістів і на основі цього провели роботу. Декілька днів працювали в режимі дворазових тренувань. Вінцем цією роботи була гра з Минаєм. Тобто хлопці грали під навантаженням і ми вважаємо, що вони зіграли добре.

Ця гра взагалі була черговим тренуванням. Ми особливо не звертали уваги на власне гру футболістів у цьому матчі, нам потрібно було подивитись, як хлопці переносять навантаження, як вони будуть працювати з м'ячем після навантаження.

Кадрова ситуація? Майже всі хлопці працюють в основній групі, лише Віталій Федорів ще працює окремо. Але лікарі обіцяють, що за день-два він уже повернеться до роботи в основній групі", - наводить слова Ратія прес-служба харківського клубу.

Раніше повідомлялося, що Металіст оголосив про підписання захисника.