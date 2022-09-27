Україна

Юрій Береза поділився своїми думками щодо того, як війна впливає на футбол.

Наразі почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза захищає Україну на передовій, очолюючи батальйон Нацгвардії "Дніпро-1".

Незважаючи на це, він знайшов час, щоб описати ситуацію навколо футболу у воєнний час.

"Якщо ми не хочемо залишитись на узбіччі світового футболу і потім після перемоги тривалий час відновлювати позиції, треба грати. Футбольні тенденції швидкоплинні, і за прогресом треба встигати. Чим може обернутися відсутність на футбольній арені, ми ще побачимо на прикладі виродків-росіян – наслідки свого відсторонення вони не подолають мінімум 10 років.

Особливо впливає відсутність міжнародних матчів, тому я є прибічником того, щоб грати. При цьому переконаний, що особливу увагу слід приділити юнацькому футболу. Мабуть, теперішнє покоління гравців втратить деякі можливості, тож ми маємо опікуватися перспективами молоді.

Якщо ми, військові, є першим фронтом, тил – другим, то журналісти, спортсмени та всі, хто доносять правду – єдиний потужний третій фронт. Пам’ятаєте, як модно було казати, що футбол поза політикою? А виявилося, що це не так. Навіщо, наприклад, турки вивісили портрет путіна на матчі з Динамо, якщо це не має значення?

Футбол – одна зі складових захисту держави. Кожен футболіст стає бійцем, який має донести правду, що в нас не громадянська війна чи збройний конфлікт, а прийшов окупант, який хоче знищити українську націю та державу. І задача клубів та збірних заявляти світові, що Україна була, є і буде. Тому хочу звернутися до кожного гравця: ви несете навантаження не менше, ніж бійці на передовій.

Яке значення футбол має для бійців на фронті? О, це є цілою історією! Завдяки Starlink наші бійці дивляться футбол навіть в окопах. Тож, команда просто не має права грати погано! Військові та футболісти Дніпра-1 є продовженням один одного. Матчі нашої команди, гра представників клубу у збірній – це все під пильною увагою. Після кожного поганого матчу я багато чого вислуховую від своїх бійців – і вони навіть не дивляться на звання.

Футбол – один з моментів, який надихає військових, дає емоції для боротьби, пов’язує з мирним життям, родинами. Я вже пообіцяв бійцям, що трибуна за воротами Дніпро-Арени буде належати їм. А футболісти мають знати, що їхні прізвища завжди на вустах бійців.

Ми дуже вдячні місту Кошице та Кошицькій футбольній арені. Звертаюсь з особистою подякою за те, що у важкі часи надали можливість для тренувань та проведення матчів. Місту ми подаруємо спеціальний знак від Дніпра-1, який буде символом нашої дружби та перемоги", - наводить слова Берези прес-служба клубу.

Зазначимо, що Дніпро-1 виграв усі три стартові матчі УПЛ і посідає третє місце у турнірній таблиці після чотирьох турів. Наступний матч дніпряни проведуть проти Львова. Гра відбудеться 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Артем Громов повернувся у загальну групу Дніпра-1.